Мигранты незаконно перерабатывали гранит в Челябинской области

Работодатель не имел права привлекать иностранцев к труду.В рамах оперативно-профилактической операции "Нелегал — 2024" сотрудники Управления по вопросам миграции обнаружили цех по переработке гранита в Сосновском районе.
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