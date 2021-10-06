Байден: США могут потерять свое экономическое преимущество в мире

Президент США Джо Байден предупредил американцев о том, что Соединенные Штаты могут упустить звание крупнейшей экономики мира, если страна прекратит осуществлять инвестиции в собственных граждан и инфраструктуру.
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