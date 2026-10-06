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Царьград

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Антон Силуанов обсудил с Камчаткой меры поддержки на 2027 год

Антон Силуанов обсудил с Камчаткой меры поддержки на 2027 год

Министр финансов России Антон Силуанов встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

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