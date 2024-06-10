Крымчане могут отказаться от бумажных налоговых уведомлений

Для уплаты налога на имущество физические лица получают от налогового органа уведомления. Удобнее всего, чтобы оно приходило не в бумажном виде, а в электронном — через «Личный кабинет налогоплательщика» или на Единый портал государственных и муниципальных услуг.
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