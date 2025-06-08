Верховный суд защитил право внебрачного ребенка на наследство

Верховный суд РФ защитил интересы жительницы Мурманской области, которой отказали в наследстве после смерти биологического отца, не указанного в ее свидетельстве о рождении, говорится в определении Судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости .
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