Верховный суд защитил право внебрачного ребенка на наследство

Верховный суд РФ защитил интересы жительницы Мурманской области, которой отказали в наследстве после смерти биологического отца, не указанного в ее свидетельстве о рождении, говорится в определении Судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости .