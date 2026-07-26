НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Васил Шәйхразиевның әнисе 90 нчы яшендә вафат булган

Васил Шәйхразиевның әнисе 90 нчы яшендә вафат булган

Фото: © Фото: Сәет авылы клубы (ВК) Тукай районының Сәет авылында Татарстан Премьер – министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының «Милли Шура» рәисе Васил Шәйхразиевның әнисе Сәимә Шәйхразиева 89 яшендә вафат булган.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии