Васил Шәйхразиевның әнисе 90 нчы яшендә вафат булган

Фото: © Фото: Сәет авылы клубы (ВК) Тукай районының Сәет авылында Татарстан Премьер – министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының «Милли Шура» рәисе Васил Шәйхразиевның әнисе Сәимә Шәйхразиева 89 яшендә вафат булган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии