Bild: Porsche сократит ещё 5 тысяч рабочих мест в ближайшие годы

Немецкий автоконцерн Porsche в ближайшие годы сократит ещё 5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление компании и производственного совета, сделанное на собрании сотрудников в Штутгарте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии