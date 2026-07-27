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Bild: Porsche сократит ещё 5 тысяч рабочих мест в ближайшие годы

Bild: Porsche сократит ещё 5 тысяч рабочих мест в ближайшие годы

Немецкий автоконцерн Porsche в ближайшие годы сократит ещё 5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление компании и производственного совета, сделанное на собрании сотрудников в Штутгарте.

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