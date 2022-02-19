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Для канцлера Германии Олафа Шольца смешон геноцид на Донбассе

Для канцлера Германии Олафа Шольца смешон геноцид на Донбассе

"В Югославии был геноцид. На Донбассе происходит геноцид — это, конечно, смешно", — заявил Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности Малоуважаемому и испытывающему фундаментальные пробелы в знаниях новейшей истории нашего времени канцлеру Германии я отвечу В Косово была своя провокация —«инцидент в Рачаке», когда в январе 1999 года переодетые в гражданское и свезённые из различных районов Косово убитые в сражениях террористы Армии Освобождения Косово были представлены, как «45 гражданских лиц, расстрелянных режимом Слободана Милошевича».

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