В воскресение утром буду Я будить тебя! Повсюду Уже солнышко «разлито», Просыпайся и открыто Улыбнись, взбодрись и чай Ароматный выпивай! С добрым утром, с новым с ним! Пусть прекрасен будет мир!.
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В воскресение утром буду Я будить тебя! Повсюду Уже солнышко «разлито», Просыпайся и открыто Улыбнись, взбодрись и чай Ароматный выпивай! С добрым утром, с новым с ним! Пусть прекрасен будет мир!.