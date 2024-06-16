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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В воскресение утром буду

В воскресение утром буду Я будить тебя! Повсюду Уже солнышко «разлито», Просыпайся и открыто Улыбнись, взбодрись и чай Ароматный выпивай! С добрым утром, с новым с ним! Пусть прекрасен будет мир!.

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