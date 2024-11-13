Спас восьмерых: российский боец сбил дрон ВСУ рукой

В Министерстве обороны сегодня рассказали о подвиге младшего лейтенанта Вячеслава Мозговенко: он рукой сбил вражеский дрон, который приближался к его боевой машине, и ценой серьезного ранения спас своих восьмерых сослуживцев.
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