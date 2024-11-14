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В Минтрансе рассказали о продолжении субсидий на полеты в следующем году

В Министерстве транспорта России сообщили, что все действующие программы субсидирования авиаперевозок пассажиров в России продолжат действовать в 2025 году, российским авиакомпаниям даны указания открывать продажи билетов на эти направления, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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