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Иркутск Сегодня

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Путин: киберугрозы выходят на новый уровень

Президент России Владимир Путин 14 октября 2026 года провел совещание по цифровой безопасности. Он заявил, что наша страна системно выстраивает цифровой контур экономики и социальной сферы, внедряет новые сервисы, но и кибератаки вышли на новый уровень.

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