СЕКРЕТ ТАНКА Т-90 – 3 ﻿

Олег Павловскийхудожник--конструктор I категории мех-водитель средних танков I класса СЕКРЕТ ТАНКА Т-90М – 3 Все делалось очень постепенно в 90-е годы, но делалось! Т-90 был необходим, его делали для Индии и он выдержал испытания пустыней! Уралвагонзавод был спасен от банкротства.