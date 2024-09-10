РБК: в июне - августе в России купили рекордное количество игристого вина

В России розничные продажи игристых вин в июне — августе 2024 года выросли до 5,16 млн декалитров. Это на 8,7% продаж больше аналогичного периода 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росалкогольтабакконтроля.
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