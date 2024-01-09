Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии оказали помощь водителю, оказавшемуся в сложной ситуации

В вечернее время на 21-м км автодороги Ува - Сюмси на территории Сюмсинского района Удмуртской Республики сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Увинский» заместитель начальника отдела капитан полиции Александр Майшев и старший государственный инспектор дорожного надзора старший лейтенант полиции Артемий Григорьев заметили стоящий на обочине дороги автомобиль «ГАЗель».
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