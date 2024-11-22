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Медведев указал на способность Трампа закончить конфликт на Украине

Медведев указал на способность Трампа закончить конфликт на Украине

Global Look Press/Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency Избранный американский президент Дональд Трамп способен завершить конфликт на Украине, так как у Соединенных Штатов имеются все механизмы для прекращения боев.

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