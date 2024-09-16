В России началась Неделя безопасности дорожного движения, посвященная вопросам снижения аварийности с участием детей

По всей стране в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения с 16 по 20 сентября пройдут просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблематике безопасности самых юных участников дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Минюст России просит нотариальную палату Республики Крым обратиться в суд для лишения ряда нотариусов Крыма статуса нотариуса в связи с наличием у них второго гражданства
- В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
- В Новосибирском ракетном соединении молодые офицеры-ракетчики сдали зачеты на допуск к несению боевого дежурства
Свежие комментарии