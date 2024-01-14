Спасатели вытащили из машины мужчину, пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы

В воскресенье ночью в Москве в районе Южное Бутово столкнулись два автомобиля. Спасатели помогли одному из пострадавших, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.