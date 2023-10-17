ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ: ВЫЖИВАНИЕ ИЗРАИЛЮ НЕ ГАРАНТИРОВАНО

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да будет так! Евреи давно и целенаправленно этого добиваются, так что их ни кому не жалко. А для США это будет очередной &quot;просер&quot; только и всего, мало ли их уже было у США.
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9 час.
Людмила Лиханова
Гнидная нация христопродавцев, Иудино племя не достойно иметь свою страну. Слишком мало Моисей их водил по пустыне, теперь у них появился шанс столетие, как минимум скитаться по Земле в поисках тех идиотов которые иих приютят на свою голову. Вот так прибыли &quot;сирые м убогие&quot; евреи с просьбой принять их. Их приняла Палестиина на свою голову. И ЧТО от нее осталось? Даже не желают жЫды следовать решению ООН о создании ДВУХ государств. И еще ниже одно фото о том КАК захватывали жЫды земли Палестины.
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9 час.
Людмила Лиханова
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9 час.

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