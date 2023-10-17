ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ: ВЫЖИВАНИЕ ИЗРАИЛЮ НЕ ГАРАНТИРОВАНО

Да будет так! Евреи давно и целенаправленно этого добиваются, так что их ни кому не жалко. А для США это будет очередной "просер" только и всего, мало ли их уже было у США.

Людмила Лиханова

Гнидная нация христопродавцев, Иудино племя не достойно иметь свою страну. Слишком мало Моисей их водил по пустыне, теперь у них появился шанс столетие, как минимум скитаться по Земле в поисках тех идиотов которые иих приютят на свою голову. Вот так прибыли "сирые м убогие" евреи с просьбой принять их. Их приняла Палестиина на свою голову. И ЧТО от нее осталось? Даже не желают жЫды следовать решению ООН о создании ДВУХ государств. И еще ниже одно фото о том КАК захватывали жЫды земли Палестины.