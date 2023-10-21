Церковный праздник «День памяти Трифона и Пелагеи» отмечают в России 21 октября в 2023 году Анна ЧернышоваСогласно церковному календарю в субботу 21 октября 2023 года является временем, когда отмечается праздник «День памяти Трифона и Пелагеи».