Нефть, кровь и Суэц: Насколько могущество США зависит от Ближнего Востока

Штатам выгодна бесконечная война Израиля с Палестиной, считает Дмитрий Медведев Дмитрий Родионов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на Ближнем Востоке, нестабильный взрывоопасный регион оказался весьма полезен Америке, поскольку приносит ей влияние и большие деньги, считает замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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