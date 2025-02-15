Главная проблема будущих переговоров проста – кто будет выполнять договоренности и какие инструменты влияния имеются у договаривающихся сторон? Источник фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий Можно хоть пол-мира пополам поделить, как пять веков назад сделали испанцы с португальцами, утвердив договор высшим соизволением самого уважаемого политика Европы – Папы Римского.
Смысл переговоров с США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Беляев
Какие переговоры? Господа, вы о чём? Товарищ Слуцкий, как вы будете смотреть в глаза бойцам СВО и матерям погибших? Какие переговоры? До польской, румынской, венгерской границ.
Ответить
22 час.
Алексей Беляев
У меня друг погиб в первый год войны. Вы думаете я соглашусь что с Украиной надо договариваться? Людей не трогать, а бандеровцев всех под корень. В 45-м не добили, в 91-м дали расцвести. Третьего шанса не надо давать.
Ответить
22 час.
Свежие комментарии