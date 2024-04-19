Орловская велосипедистка завоевала серебро на Чемпионате России

В Майкопе прошёл Чемпионат России в дисциплине «Индивидуальная гонка в гору» среди женщин. В числе победителей оказалась и орловская спортсменка Как сообщили в Департаменте физической культуры и спорта Орловской области, Орловскую область на соревнованиях представляла велосипедистка Мария Максимова.
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