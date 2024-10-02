Shot: Галкин* и другие иноагенты массово покидают Израиль

Российский телеведущий и комик Максим Галкин*, шоумен Михаил Шац*, а также актер Анатолий Белый* и многие другие иноагенты, переехавшие из России в Израиль, стали массово покидать страну на фоне начавшейся наземной военной операции в Ливане, а также обстрелов со стороны Ирана.