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Политика как она есть

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Shot: Галкин* и другие иноагенты массово покидают Израиль

Shot: Галкин* и другие иноагенты массово покидают Израиль

Российский телеведущий и комик Максим Галкин*, шоумен Михаил Шац*, а также актер Анатолий Белый* и многие другие иноагенты, переехавшие из России в Израиль, стали массово покидать страну на фоне начавшейся наземной военной операции в Ливане, а также обстрелов со стороны Ирана.

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