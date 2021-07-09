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ЦУР Адыгеи помог вернуть памятник Герою России на родину

Центр управления регионом помог родственникам вернуть памятник Герою России Владиславу Долонину на малую родину, в Майкоп В четверг, 8 июля, в администрации города Майкопа состоялась рабочая встреча с участием депутата Госсовета-Хасэ РА, координатора партпроекта «Историческая память», Героя России Эдуарда Цеева, исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования «Город Майкоп» Сергея Стельмаха, председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» Азмета Джаримока, исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального образования «Город Майкоп» Юрия Томчака, брата Героя России Владислава Долонина – Николая Долонина и руководителя ЦУР Адыгеи Казбека Коджешау.

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