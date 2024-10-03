Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Новосибирской области

В социальных сетях распространено видеообращение к Председателю СК России жителей села Лекарственное Тогучинского района о том, что по дорогам муниципального пользования на карьер постоянно ездят грузовые автомобили, из-за чего создается существенный риск для безопасности и здоровья жителей.
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