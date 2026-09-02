Противостояние вокруг Volkswagen вступает в решающую фазу

ВОЛЬФСБУРГ (ИА Реалист). 2 сентября глава Volkswagen Оливер Блюме готовится к решающей схватке с профсоюзами на заседании наблюдательного совета, назначенном на 4 сентября, — шансы на компромисс стремительно тают, а стороны настолько глубоко разошлись по вопросам реструктуризации, что даже достижение соглашения 4 сентября не гарантирует стабильности, сообщает Bloomberg.
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