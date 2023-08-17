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Рубль превысил отметку в 101 за доллар. Аналитики не исключают уход в район 115-120 (обновлено)

Доллар признался, что чувствует себя на все 100. В этот понедельник, 14 августа, произошло событие, которого давно с опасениями ожидали россияне – рубль превысил отметку в 100 за американский доллар, который прибавил 1% лишь за четыре часа торгов.

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