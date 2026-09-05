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Регионы России

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Четыре человека погибли в ДТП с участием двух автомобилей в Кемеровской области

Четыре человека погибли в ДТП с участием двух автомобилей в Кемеровской области

В Кузбассе произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Corona и ВАЗ 21112 на 23-м километре автодороги Панфилово-Плотниково, в результате которого погибли четыре человека, включая трехлетнего ребенка.

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