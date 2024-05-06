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Джоан Роулинг рассказала, что выпустит еще шесть книг

Джоан Роулинг рассказала, что выпустит еще шесть книг

В настоящее время Роулинг занята написанием восьмого романа о детективе Корморане Страйке.Британская писательница, сценарист и кинопродюсер Джоан Роулинг сообщила, что планирует написать еще как минимум шесть новых книг.

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