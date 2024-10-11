В Феодосии прекратилось факельное горение на нефтебазе

В Феодосии продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуацией техногенного характера. Как сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко, к 8 часам утра 11 октября факельное горение на территории нефтяного терминала отсутствует.
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