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Крымская газета

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В Феодосии прекратилось факельное горение на нефтебазе

В Феодосии прекратилось факельное горение на нефтебазе

В Феодосии продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуацией техногенного характера. Как сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко, к 8 часам утра 11 октября факельное горение на территории нефтяного терминала отсутствует.

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