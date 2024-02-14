В России ожидается подорожание импортных автомобилей с 1 апреля

С 1 апреля в странах Евразийского экономического союза — России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии — должна начать действовать единая система управления рисками, направленная на повышение прозрачности импортных потоков.
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