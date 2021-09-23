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«Шагающий автобус», родительский форум и челленджи – как в Белгородской области проходит Всероссийская неделя безопасности

В Белгородской области продолжается Всероссийская неделя дорожной безопасности. С 20-го до 24-е сентября сотрудники полиции проводят дополнительные занятия со школьниками и воспитанниками детских садов, а также тематические родительские собрания.

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