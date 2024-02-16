В Microsoft рассказали о новой приставке Xbox

В Microsoft пообещали представить приставку до конца года. Президент Xbox Сара Бонд заявила, что компания вложила силы в создание «крупнейшего технического скачка, который когда-либо видели в поколении аппаратного обеспечения».
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