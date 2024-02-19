В Челябинске возбудили уголовное дело из-за травли школьницы подростком-мигрантом

14-летний мигрант терроризирует 11-летнюю девочку в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении школьницы в Челябинской области после того, как в социальных сетях появилось матери ребенка.