Нилов призвал обеспечить горячим питанием всех школьников

Председатель комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о работе над инициативой, которая должно обеспечить горячим питанием всех обучающихся в школах.
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