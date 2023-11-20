В Петербурге откроется школа для молодых певцов «Возрождение»

В Санкт-Петербурге начинает работу первая творческая школа для молодых вокалистов «Возрождение». Образовательный проект запущен Русским музыкальным обществом и Культурным центром Елены Образцовой, передает ТАСС.
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