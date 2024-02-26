НБКИ: в январе средний размер автокредита составил 1,49 млн рублей

В пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили RT, что в январе 2024 года средний размер выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом составил 1,49 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1%.