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НБКИ: в январе средний размер автокредита составил 1,49 млн рублей

НБКИ: в январе средний размер автокредита составил 1,49 млн рублей

В пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили RT, что в январе 2024 года средний размер выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом составил 1,49 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,1%.

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