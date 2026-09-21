Ford Model T оснастили турбонаддувом

Американский энтузиаст Мерлин Джонсон осуществил необычный эксперимент по оснащению мотора 100-летнего Ford Model T системой наддува.
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