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Царьград

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Эмануиловы приобрели квартиру Серебренникова в Москве за 45 млн

Эмануиловы приобрели квартиру Серебренникова в Москве за 45 млн

Сын бизнесмена Филипп Эмануилов стал владельцем квартиры Кирилла Серебренникова в Москве. Сделка прошла без публичного объявления, её стоимость оценивается в 45 млн рублей.

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