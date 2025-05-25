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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Издатели игр относят ИИ к факторам риска для своего бизнеса, поскольку поль...

Издатели игр относят ИИ к факторам риска для своего бизнеса, поскольку пользователи его недолюбливаютИгровые издательства, как отмечает Bloomberg со ссылкой на отчётность видных представителей отрасли в лице Take-Two Interactive и Electronic Arts, весьма настороженно относятся к оценке воздействия искусственного интеллекта на свою деятельность.

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