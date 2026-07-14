Политик Борис Надеждин объяснил свое задержание

Бывший депутат Госдумы, несостоявшийся кандидат на выборах президента России Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале опубликовал видео, в котором назвал причину своего задержания.
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