Политика как он...
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Политика как она есть

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Политик Борис Надеждин объяснил свое задержание

Политик Борис Надеждин объяснил свое задержание

Бывший депутат Госдумы, несостоявшийся кандидат на выборах президента России Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале опубликовал видео, в котором назвал причину своего задержания.

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