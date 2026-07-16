Свыше 400 "Парт Героев" открыли в крымских школах

В Крыму продолжается активная реализация Всероссийского образовательного проекта «Парта Героя», сообщили в Министерстве образования, науки и молодёжи Крыма На сегодняшний день в крымских школах открыта 421 мемориальная парта.
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