МИД Казахстана ответил на замечание Лукашенко и призвал Минск к объективности

Властям РБ нужно объективно воспринимать позицию Казахстана «в отношении текущих процессов», сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу во время беседы с послом Республики Беларусь Павлом Утюпиным.
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