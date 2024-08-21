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МИД Казахстана ответил на замечание Лукашенко и призвал Минск к объективности

МИД Казахстана ответил на замечание Лукашенко и призвал Минск к объективности

Властям РБ нужно объективно воспринимать позицию Казахстана «в отношении текущих процессов», сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу во время беседы с послом Республики Беларусь Павлом Утюпиным.

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