Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На конференции в Анкаре призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана

На конференции в Анкаре призвали создать союз России, Турции, Китая и Ирана

В итоговой декларации международной конференции "Союз, который предотвратит большую войну" сообщается, что создание стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана необходимо для обеспечения глобальной безопасности.

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