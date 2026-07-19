В итоговой декларации международной конференции "Союз, который предотвратит большую войну" сообщается, что создание стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана необходимо для обеспечения глобальной безопасности.
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