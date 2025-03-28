Сапер Сталин: ВСУ при отступлении разбросали под Суджей старые американские мины

Мины, которые были приняты на вооружение в 1949 году, пошли в ход в Курской области.ВСУ минировали пути своего отступлений в Курской области американскими противотанковыми минами М-6 времён Корейской войны.
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