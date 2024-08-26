Политолог Михайлов: Дурова арестовали, чтобы помешать российским военным

Арест создателя Telegram Павла Дурова направлен против российских военных – это продуманная операция по лишению их связи, считает политолог, военный эксперт, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
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