"Русская Община" Кургана помогает семье срочника, воевавшего в Курской области

Его права нарушены, военкомат бездействует, считает мать бойца.Правозащитный Центр "Русской Общины" помог подготовить обращение в генеральную прокуратуру России по факту нарушения прав военнослужащего срочной службы из Кургана, воевавшего в Курской области в период вторжения ВСУ.
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