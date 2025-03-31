"Русская Община" Кургана помогает семье срочника, воевавшего в Курской области

Его права нарушены, военкомат бездействует, считает мать бойца.Правозащитный Центр "Русской Общины" помог подготовить обращение в генеральную прокуратуру России по факту нарушения прав военнослужащего срочной службы из Кургана, воевавшего в Курской области в период вторжения ВСУ.