Очень хочется секса, но не знаю где искать

Элина Морозова

Как где? Под забором, в бомжатниках и на помойках. Там с тебя и денег не спросят и на следующий день не вспомнят. А еще лучше устроится работать мальчиком по вызову. Еще и деньги получать будешь. Пока не поизносишься.