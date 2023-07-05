Возраст 20, Рост 190+, внешность обычная / красивая (иногда получаю комплименты от девушек), член 18 см.
Очень хочется секса, но не знаю где искать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
Как где? Под забором, в бомжатниках и на помойках. Там с тебя и денег не спросят и на следующий день не вспомнят. А еще лучше устроится работать мальчиком по вызову. Еще и деньги получать будешь. Пока не поизносишься.
Ответить
17 час.
Майя Maja
Действительно.))) Все уже описал, осталось только фото интимных мест крупным планом выложить))))) А все глупые вопросы задает в 20 лет))))
Ответить
2 час.
Свежие комментарии