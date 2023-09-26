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Леонтьев о 5:6 от «Барыса»: «Игра кость в кость. «Нефтехимик» мог в основное время выиграть, но пропустил в овертайме»

– Очень интересный матч, зрелищный. Два конкурента за выход в плей-офф. Нам пора подниматься, и ребята сражались здорово.

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